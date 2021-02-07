أول تعليق من الزمالك بعد الفوز على الاتحاد والحفاظ على الصدارة

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفوز على الاتحاد السكندري اليوم يعتبر مهما جدا.
وأضاف "قاسم"، بعد المباراة أن سيف الدين الجزيري يعد أحد أهم المكاسب الفنية اليوم حيث دخل الأجواء سريعا، وسيكون إضافة قوية للفريق ومعه مروان حمدي.
وفاز الزمالك على الاتحاد اليوم في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على استاد القاهرة ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدره لجدول البطولة.
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