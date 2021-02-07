الرياضة

خاص- أشرف قاسم: أنهينا أزمة المستحقات.. والجزيري أهم مكاسب مباراة الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم مدير الكرة بالزمالك، أن فريقه حقق فوزا هاما على حساب الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.

 

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الـ12 للدوري المصري الممتاز.

 

وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" حققنا فوز مهم اليوم على فريق كبير مثل الاتحاد السكندري، وثلاث نقاط غالية".

 

وتابع:" سيف الدين الجزيري من أهم مكاسب المباريات، وقدر على الانسجام مع صفوف الفريق سريعا".

 

وأكمل:" تم حل أزمة مستحقات الفريق، ولكن لم يصرف شيكات على أن يتم صرف المستحقات غدا بإذن الله، أغلقنا صفحة الدوري ونركز حاليا في اللقاء المقبل أمام مولدية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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