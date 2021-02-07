نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيجريس المكسيكي يسقط بالميراس بهدف ويتأهل لنهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق تيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، في تحقيق فوزا تاريخيا على نظيره بالميراس البرازيلي، بطل كأس كوبا ليبيرتادوريس، بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء هدف تيجريس أونال عن طريق أندري بيير جينياك في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، فيما فشل بالميراس في العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل ليودع البطولة.

وبهذه النتيجة، يتأهل تيجريس أونال إلى نهائي كأس العالم للأندية وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، المقررة غدًا الاثنين، في نصف النهائي.

أما بالميراس، فسيواجه الخاسر من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على المركز الثالث والميدالية البورونزية.