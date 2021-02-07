نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح هاينز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ بأن فريقه لم يحصل على الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة الأهلي بنصف نهائي مونديال الأندية الذي يخوضه غداً الإثنين، وذلك بعدتأخر طائرته أكثر من 6 ساعات في الإقلاع من مطار برلين.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: "لا شك في أننا لم نستعد بالشكل الكافي، ولكن في النهاية أتينا ولا مكان للأعذار".

وأضاف: "قمنا صباح اليوم بما كان مقرراً أمس، وفي المساء سنجري التدريب الأخير استعداداً للمباراة".

وعن الأهلي المصري قال فليك إنه فريق متنوع للغاية في الهجوم ويعتمد على ظهيرين يهاجمان بقوة.

وتابع: "بطبيعة الحال لدينا فكرة عن الطريقة التي نريد اللعب بها وهدفنا الأول سيكون فرض سيطرتنا، ولكن من المهم أن نأخذ الخصم في عين الاعتبار ونحدث بعض التعديلات".

وأضاف: "رحلة أمس باتت من الماضي، لم يكن الأمر جيداً، ولكننا سنمضي قدماً، نرغب في الفوز غداً وبلوغ النهائي".

وكان من المقرر أن يسافر بايرن عقب مواجهة هيرتا برلين في الدوري مساء الجمعة، والتي تم تقديم موعدها نصف ساعة لهذا السبب.

ووصل الفريق مطار برلين براندبورغ الدولي في الساعة 22:45 بالتوقيت المحلي وكان المفترض أن تقلع الطائرة الساعة 23:15 لكنها لم تكن مستعدة لذلك قبل الساعة 23:59.

ولا يسمح مطار برلين بإقلاع الطائرات بعد منتصف الليل وبما أنه كانت تتبقى دقيقة واحدة فقط أمام طائرة البايرن للتحليق فكان على الفريق أن يطلب تصريحاً خاصاً من السلطات الفيدرالية التي رفضت منح التصريح، لتقلع الطائرة في النهاية الساعة 06:52 صباح السبت.