نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة في تشكيل المارد الأحمر أمام بايرن ميونخ غدا في مونديال الأندية.

وقال مصدر بالفريق، أن الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء استقر على الدفع بمحمد شريف أمام الفريق البافاري في مركز المهاجم بدلا من والتر بواليا الذي بدأ أساسيا أمام الدحيل في ربع نهائي البطولة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف في أولى مبارياته بالمونديال سجله حسين الشحات.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ الألماني غدا الاثنين في الثامنة مساء في نصف نهائي البطولة، فى المباراة التى ستقام بينهما على استاد الريان.