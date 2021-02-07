نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم.. بورخا يتقدم لـ بيتيس بالشوط الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم ، انطلق اللقاء منذ لحظات ونتابع معكم عبر تغطية مستمرة نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الأسباني، حيث يستضيف ملعب بينتو فيامارين معقل بيتيس واحدة من مباريات كرة القدم الأسبانية، ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، وهناك الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة يتابعون الآن ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الأسباني.

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد الموافق 7-2-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تبدأ مباراة برشلونة اليوم في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الأسباني الممتاز.

أهداف برشلونة وريال بيتيس اليوم

برشلونة 0 ريال بيتيس بورخا إيغليسياس دقيقة 38

وتذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الجولة الثانية والعشرين من عمر منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم قناة بين سبورت 3 HD ويعلق على المباراة علي محمد علي، ملخص أهداف مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الأسباني.

تشكيلة برشلونة أمام ريال بيتيس:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: كليمون لونجليه، جوردي ألبا، رونالد أراخو، أوسكار مينجويزا.

الوسط: ميراليم بيانيتش، سيرخيو بوسكيتس، ريكي بوتش.

الهجوم: مارتين بريثويت، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان.

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم ، يسعى برشلونة بقيادة النجم الكبير جريزمان لتحقيق الفوز من أجل خطف النقاط والتقدم درجة في ترتيب الدوري الأسباني والحفاظ حيث يتواجد البارسا في المركز الرابع من ترتيب الدوري الأسباني برصيد 41 نقطة، بينما يدخل بيتيس المباراة متواجداً في المركز السابع من ترتيب الدوري الأسباني برصيد 31 نقطة.

نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن:

انطلق الشوط الأول في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم لحظة بلحظة الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا.

دقيقة 30: المباراة الآن اتجهت نحو الدقيقة 30 والتعادل السلبي يسيطر على أجواء اللقاء وسط تبادل هجمات خطيرة من جانب عناصر الفريقين ولكن التكتلات الدفاعية ولاعبي خط الوسط يعملون على منع التوغل لمنطقة الـ18، مما يجعل المباراة تتجه نحة نتيجة سلبية حتى الآن.

دقيقة 38: جوووول لصالح ريال بيتيس عن طريق اللاعب بورخا إيغليسياس عن طريق هجمة مرتدة سريعة وصتع عرضية من اللاعب إميرسون ليسددها بورخا تسكن شباك البارسا، وتصبح نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن 1-0 لصالح بيتيس.

وفي الدقيقة 45: انتهاء الوقت الأصلي للشوط الاول ويقرر حكم اللقاء إعطاء أربعة دقائق كوقت بدل ضائع، والنتيجة تُشير إلى هدف لصالح بيتيس دون مقابل.