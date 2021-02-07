الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع مهاجم ميلان السابق

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع السنغالي مباي نيانج، قادمًا من نادي رين الفرنسي.

الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على موقع تويتر، أعلن التعاقد مع نيانج مرحبًا به، دون ذكر مدة التعاقد أو قيمته.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن أهلي جدة تعاقد مع نيانج لنهاية الموسم بعد موافقة ناديه رين الفرنسي.

وسبق لـ نيانج اللعب لـ ميلان وتورينو الإيطاليين، قبل الانتقال لرين الفرنسي، ويلعب أيضًا في المنتخب السنغالي.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في السعودية بانتهاء اليوم الأحد.