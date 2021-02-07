أحمد سيد زيزو يحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي: رحم الله العشرين

أحيا احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ذكرى وفاة شهداء نادى الزمالك. ونشر أحمد سيد زيزو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورة وعلق قائلًا: "‏رحم الله العشرين .. لن ولم ننساكم ????????". وأسفرت أحداث ستاد الدفاع الجوي عن تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة وأدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.

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