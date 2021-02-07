دوت الخليج ترصد انفعال حسام حسن بسبب الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

رصدت كاميرا صدي البلد انفعال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على الحكم ابراهيم نور الدين خلال مواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب القرارات التحكمية تجاه زعيم الثغر .
حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة جزاء الاتحاد
وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لركلة الجزاء، وأسكنها شباك محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد ليتقدم الزمالك على زعيم الثغر في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 65 طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء بسبب ملامسة الكرة يد مدافع الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء
وعاد ابراهيم نور الدين حكم المباراة خاصية الـ VAR، ولكن لم يحتسب الكرة خطأ واستمر اللعب بنتيجة 1-0 للزمالك.
وفي كرة رائعة من لاعبي الزمالك في الدقيقة 77، بدأ سيف الدين الجزيري الهجمة ومرر كرة رائعة الى امام عاشور الذي أتقن العرضية على رأس يوسف أوباما الذي سبق دفاع الاتحاد وسدد رأسية في مرمى محمد صبحي وتقدم للأبيض بالهدف الثاني.
وحاول الاتحاد تقليص الفارق وحصل على ركلة حرة مباشرة من خلال هجمة منظمة، ومررها خالد الغندور الى خالد قمر في منطقة الجزاء وسدد رأسية ولكن بعيدة عن المرمى.
وبهذا الفوز رتفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الأول، ويتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 محتلًا المركز الـ 11.
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