في قلوبنا دايما عايشين.. أيمن حفني يحيي ذكرى شهداء الزمالك

أحيا ايمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ذكرى وفاة شهداء نادى الزمالك.
ونشر شريف عبد الفضيل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورة و علق قائلًا:"رحم الله العشرين،، في قلوبنا دايما عايشين،، لن ننساكم أبدًا رحم الله شهداء الزمالك".
وأسفرت أحداث ستاد الدفاع الجوي عن تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة وأدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.
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