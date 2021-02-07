تشيلسي يفوز على شيفيلد يونايتد 2 - 1 في البريميرليج

فاز فريق تشيلسي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.
افتتح ماسون ماونت التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 44، قبل أن يعادل روديجير النتيجة لـ شيفيلد في الدقيقة 54 بالخطأ في مرمى فريقه تشيلسي.
وفي الدقيقة 58، أحرز جورجينيو الهدف الثاني لـ تشيلسي، ليقود فريقه للفوز بنقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 39 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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