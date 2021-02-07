سلبية مسحة محمد مرجان من فيروس كورونا

كشفت مصادر خاصة أن المسحة التي خضع لها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي جاءت سلبية. وقالت المصادر إن المسحة التي خضع لها محمد مرجان اليوم من فيروس كورونا جاءت سلبية وخضع لمسحة أخرى لتأكيد شفائه. وكانت المسحة التي خضع لها الفريق عند وصوله للدوحة قد أثبتت إصابة محمد مرجان بفيروس كورونا وتم عزله بفندق بعيد عن البعثة.

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