تعليق الشوالي على هدف الأهلي + 90 أمام البايرن ويتأهل لنهائي المونديال ويحقق حلم الملايين..فيديو

سبق عصام الشوالي المعلق الرياضي الأحداث، وعلق على هدف الأهلي الذي سيهزم به منافسه بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
يخوض الأهلي منافسة من العيار الثقيل أمام منافسه بايرن ميونيخ الألماني، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة لحسم المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.
وقال عصام الشوالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر، إن الأهلي ناد كبير ولا يوجد تكهنات في كرة القدم ومن الممكن أن يصنع الأهلي مفاجأة في اللقاء المقرر إقامته أمام بايرن ميونيخ.
وعلق الشوالي متمنيًا حدوث الأمر على تسجيل الأهلي لهدف الفوز في شباك بايرن ميونيخ في الـ + 90، كما فعلها في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بالكلمة الشهيرة "القاصية ممكن".
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