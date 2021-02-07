حسام حسن بعد الهزيمة من الزمالك: تعبت من التحكيم والاتحاد فريق كبير

وجه حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بهدفين نظيفين.
وأكد حسام حس ان الطرد الذي تعرض له رزاق سيسه لاعب الفريق أثر على سير المباراة ، مشيرا إلي تغير خطة اللقاء تماما عقب طرد مهاجم الفريق .
وتابع:" عمار حمدى قدم مباراة جيدة في المركز الذى لعب فيه وهو لاعب مميز ويؤدى بشكل جيد في كل المراكز"، مشيرا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه سهلت المباراة على الزمالك ولولا ذلك لأصبحت المباراة صعبة.
واوصل:" الاتحاد السكندري فريق كبير ويلعب على المكسب وتعبت من التعليق على التحكيم وأول مرة أشوف فرقة بتلعب كل 48 ساعة حتى في أوروبا مفيش فرقة بتلعب كده
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