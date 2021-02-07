نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات الناقلة لمبارة الاهلي والبايرن || تردد القنوات الناقلة للاهلي والبايرون كأس العالم في المقال التالي
عمر شويل - جدة جميع القنوات الناقلة لمبارة الاهلي والبايرن الكثير من متابعين كرة القدم ومحبين النادي الأهلي يبحثون بصفة مستمرة عن القنوات التي تقوم بإذاعة المباراة النارية التي تقام بين كلاً من فريق النادي الأهلي أمام نظيره نادي بايرن، بعد أن حقق الفوز بجدارة ولعب بمهارة عالية في المباراة الأخيرة التث قد أقيمت على الأراضي القطرية أمام فريق الدحيل القطري، على أن تكون المباراة القادمة له للنصف نهائي كأس العالم للأندية لعام 2021، ومن المؤكد أن كافة الجماهير العربي ومشجعين نادي الأهلي وكذلك الجمهور العريق لنادي بايرن يتنظرون هذه المباراة بفارغ الصبر ويريدون معرفة القنوات المفتوحة التي تقوم ببثها، وهذا ما نعرضه عليكم بالسطور القادمة.
قنوات تنقل مباراة الاهلي والبايرن
حتى وقننا هذا وعمليات البحث مستمرة عبر محركات جوجل العالمية بشكل مكثفة منذ أن انتهت مباراة ربع الكأس النهائي للأندية للبطولة، والتي تتم على الأرضي القطرية التي قد بدأت بالفعل يوم الخميس الماضي بين فريق النادي الأهلي والدحيل القطري وانتهت بفوز الأهلي وتأهيله للمباراة القادمة أمام بايرن، على أن تنتهي البطولة بيوم 11 من شهر فبراير الجاري، وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لعشاق الدائرة المستديرة بالدول العربية والعالم كله، قد دعم ذلك الكثير من القنوات على أن تقوم ببث المباريات على الشاشات المفتوحة للتلفزيون بشكل مجاني دون الحاجة للاشتراك بها أو دفع أي رسوم.
أبرز القنوات المفتوحة إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2021
أعلنت العديد من القنوات المفتوحة عن القيام ببث مباراة كأس العالم لعام 2021 عبر الأقمار الصناعية منها:
- قناة بي ان المفتوحة: التي أعلنت أنها توفر قناة مفتوحة على الأقمار الصناعية لمشاهدة المباريات بشكل مجاني عبر تردد 12765 للقمر الصناعي نايل سات بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6 بصورة بجودة عالية.
- قناة مكسبي: من أهم ما تتميز به هذه القناة أن توفر مشاهدة فائقة عبر أجهزة الاستقبال القديمة وليس فقط بتقنية HD مثل باقي القنوات الأخرى، وتبث بتردد 11411 ومعدل ترميز 27500، استقطاب أفقي.
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