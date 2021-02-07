نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نادي الأهلي أمام بايرن غدا || موعد مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في كاس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تأهل النادي الأهلي أصبح يجهز نفسه لكي يواجه نادي بايرن مونيخ الألماني التي من المقرر أن يتم يوم الأثنين القادم الموافق 8 من شهر فبراير الجاري 2021، الذي يتم القيام به بنادي الريان لنصف النهائي لكأس العالم للأندية، بعد أن حقق الفوز أمام نادي الدحيل القطري وحفف هدف بالمباراة التي أقيمت في مساء يوم الخميس الماضي، الذي قام بإحرازه الاعب حسين الشحات بالدقيقة 30 من بداية المباراة، وبالتالي تأهلوا للنصف النهائي، ليلتقي مع العملاق بايرن، وفي الوقت ذاته الدحيل يجهز لمقابلة أولسان الكوري، والجدير بالذكر أن تقام مباراة نادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والمماثل الساعة 9 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

في الوقت الحالي يستعد استاد الريان لاستقبال مباراة النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ، وبعد أن قام المدير الفني لنادي الأهلي “بيتسو موسيماني” بالإعلان عن أن اللاعبين سوف يحاولون كافة الطرق من أجل أن يحقق الفوز والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، وقد أشار بأن اللاعبين يعلمون جيداً أنه هذه المباراة صعبة للغاية ويجب أن يستعدوا للقيام بأداء ماهر ومميز كما قام في المباراة السابقة وداعين الله أن تنتهي بفوزهم ويرسموا الابتسامة على وجوه المصريين بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص.

تشكيل نادي الأهلي أمام بايرن

من المقرر أن يتم تشكيل نادي الأهلي كالآتي:

⦁ على أن يكون محمد الشناوي في مكانه كحارس للمرمى.

⦁ ويكون بخط الدفاع محمد هاني، وبدر بانون، وعمرو السولية، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، ووالتر بواليا وحسين الشحات، وطاهر محمد.

⦁ أما بالنسبة لمقاعد الاحتياطي يكون عليها “على لطفي، ومحمد شريف، ومروان محسن، وأحمد رمضان بيكهام، وجونيور أجابي، وأليو ديانج.

⦁ محمود كهربا، وصلاح محسن، ومصطفى شوبير، محمود كهربا، ياسر إبرهيم.