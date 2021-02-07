تردد قناة بين سبورت والكأس المفتوحة بتقنية HD الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة بين سبورت والكأس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، شهدت بحثاً متزايداً خلال الساعات الماضية من قبل مشجعي ومحبي مشاهدة كرة القدم في مصر وكافة دول العالم، حيث تحظي مباراة الأهلي والبايرن ميونيخ باهتمام كبير منقطع النظير من قبل مشجعي النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونيخ الألماني، ولما لا فالنادي الأهلي هو بطل إفريقيا الموسم الماضي، والبايرن ميونيخ هو بطل أوروبا، وعندما يلعب بطل أفريقيا وبطل أوروبا، ستكون المباراة ممتعة من جانب الفريقين، وهذا ما أكد عليه مدربي الفريقين، في تصريحاتهم الصحفية حول استعداداتهم للمباراة المرتقبة بينهم يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021.

تردد قناة الكأس الرياضية والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية:-

من المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين النادي الأهلي ونادي البايرن ميونخ في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ولأهمية تلك المباراة وحتى يشاهدها الملايين من أبناء الدول العربية ، فقد أعلنت شبكة بين سبورت الرياضية نقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة مفتوحة مجانية، وأيضاً ستقوم قناة الكأس القطرية الرياضية بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة ويمكن استقبال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية بين النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونيخ الألماني عبر استقبال تلك القنوات على الترددات الآتية:-

* تردد قناة beIN Sport المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ على النايل سات:-

التردد الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 11054 أفقي 27500 3/4 12765 أفقي 27500 3/4

* تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ على النايل سات:-