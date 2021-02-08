أسامة جلال يكشف عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي قبل التوقيع مع بيراميدز

كشف أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز، عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي، وسبب تفضيله التوقيع مع رفقاء رمضان صبحي وعبدالله السعيد. وقال جلال في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "دوت الخليج": "كان هناك مفاوضات مع الأهلي من فترة كبيرة وكان آخرها في انتقالات الموسم الماضي، وكان هناك مفاوضات مع الزمالك في يناير ولكن الأمر لم يكتمل، وحصل تفاوض مع بيراميدز قبل إغلاق السوق بـ6 أيام تقريبا، والنادي رأى أنه يجب أن أرحل خلال هذا الوقت". وأضاف: "أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي والزمالك بسبب الجماهيرية، ولكن لا يوجد لاعب في مصر لا يريد الانتقال لبيراميدز". وأكمل جلال: "أنا ابن نادي إنبي وعندما كنت ألعب في إنبي كنت أستعد جيدا للعب أمام بيراميدز كأنني أستعد للعب أمام الأهلي أو الزمالك، ولاعبو بيراميدز مثل لاعبي الأهلي والزمالك". وواصل: "الزمالك تواصل مع وكيلي وعقدوا جلسة مع نادي إنبي وتوصلوا لاتفاق، ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ، والأهلي عرض على إنبي ضمي ولكن المقابل المادي أوقف الموضوع، وتعاقدوا مع لاعبين جيدين". وقال جلال في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "دوت الخليج": "كان هناك مفاوضات مع الأهلي من فترة كبيرة وكان آخرها في انتقالات الموسم الماضي، وكان هناك مفاوضات مع الزمالك في يناير ولكن الأمر لم يكتمل، وحصل تفاوض مع بيراميدز قبل إغلاق السوق بـ6 أيام تقريبا، والنادي رأى أنه يجب أن أرحل خلال هذا الوقت".

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