رضا عبد العال: الأهلي قادر على تجاوز البايرن.. وأنصح موسيماني بطريقة 4 - 4 - 2

قال رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، إن فوز الأهلي على بايرن ميونخ غدًا أمر وارد وليس مستحيلًا، مشيرًا إلى أن الأهلي بطل أفريقيا، ويمكنه تجاوز عقبة بايرن ميونخ، وبلوغ الدور النهائي لمونديال الأندية.
وأضاف "عبد العال"، في تصريحات متلفزة ببرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten''، يجب على لاعبي الأهلي إثبات قدراتهم، وتقديم مباراة كبيرة تليق بمكانة النادي الأهلي.
واختتم نجم الكرة المصرية الأسبق، "أنصح موسيماني باللعب بطريقة 4-4-2".
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