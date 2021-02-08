برشلونة يخطف فوزا صعبا من أمام بيتيس بالدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا صعبا على ريال بيتيس ( 3 – 2)، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب بينيتو فيارمارين، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني، متساويا مع ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط، وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وافتتح بوخا إيجليسياس التسجيل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 38، ثم عادل ليونيل ميسي قائد برشلونة النتيجة في الدقيقة 59 بعد دخوله لملعب المباراة بلحظات.

وتقدم برشلونة في النتيجة بعدما سجل فيكتور رويز هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 68، وعادل فيكتور رويز في الدقيقة 75 لصالح ريال بيتيس.

وفي الدقيقة 87 خطف فرانسيسكو ترينكاوي هدف الفوز لصالح برشلونة، وهدف الثلاث نقاط للفريق الكتالوني.



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