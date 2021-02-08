باريس سان جيرمان يتفوق على مارسيليا بثنائية مبابي وإيكاردي

حقق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على مارسيليا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الفرنسي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر، وتوقف رصيد مارسيليا عند النقطة 33 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.



وسجل كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 9 من زمن المباراة.



ووصل كيليان مبابي لهدفه رقم 108 في 150 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان.



وأضاف ماورو إيكاردي هدف باريس الثاني عند الدقيقة 24، وهدف تأمين النتيجة لصالح فريق العاصمة.



وتعرض ديميتري بايت لاعب مارسيليا، للطرد في الدقيقة الأخير من زمن المباراة.