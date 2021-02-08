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عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، وكان فريق الأهلي المصري قد استطاع الفوز على فريق الدحيل القطري على أرضه ووسط جمهوره في الدور الربع النهائي لمباريات كأس العالم للأندية بهدف مقابل لاشئ أحرزه حسين الشحات، وكان النتيجه بعد فوز النادي الأهلي على الدحيل القطري أنه صعد إلى الدور النصف النهائي وسوف يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وسوف أقدم لكم من خلال موقع ثقفني القنوات الناقلة وموعد مباراة النصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بين فريقي النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

مع أن قناة بي إن سبورتس تمتلك حقوق البث لكأس العالم للأندية، إلا ان هناك عدة قنوات اخرى ستنقل مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ على القنوات التاليه:

قناة بي ان سبورت المفتوحة

قناة الكاس 3

قناة 20 ميديا ست المفتوحة

والقنوات المشفرة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

قناة بين سبورت 1

قناة بين سبورت 11 بالإنجليزية

قناة RTE Two عبر القمر الصناعي استرا

قناة الكاس 6 – ALKAS HD 6

قناة DAZN 1 Bar Deutsch HD الألمانية

قناة C More Sport 2 HD fin الألمانية

قناة بين سبورت كونكت beIN Sports connect على شبكة الانترنت

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

وسوف تنطلق صافرة الحكم لتعلن بداية مباراة الأهلي مع بايرن ميونخ اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021، في الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت أبو ظبي، وستقام المباراة في قطر على ملعب أحمد بن علي.

وعلى الصعيد الإعلامي كان قد صرح سابقا طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بأن الفريق سيواجه بطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني بالقميص الأساسي الأحمر، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، وكان قد ظهر الأهلي، بالقميص الرمادي في مباراة الدحيل القطري، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها النادي الأهلي مع بطل أوروبا طوال مشاركاته في كأس العالم للأندية.

وقال مدرب بايرن ميونخ هدفنا الأول هو أن نلعب المباراة بشكل جيد حتى النهاية، فهذا مهم دائما للحفاظ على السيطرة ووضع خصمك تحت ضغط طوال المباراة، وقال أيضاً ان النادي الأهلي بطل أفريقيا ويستحق الاحترام والتقدير ويجب عدم التقليل من شأنه وأن نادي بايرن ميونخ يسعى لأحراز البطوله السادسة.