ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الدوري المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - التقي الزمالك والاتحاد السكندرى مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز الذي يطمح فيها الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النِّقَاط الثلاثة لتوسيع فارق النِّقَاط مع النادي الأهلي المتواجد في قطر ضمن منافسات كأس العالم للأندية فيما يبحث (زعيم الثغر) عن مواصلة انتصاراته واستغلال نشوته بعد الفوز الضخم على مصر المقاصة بنتيجة 4-0.

وأقيمت المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدُّوَليّ بعد غياب عن ذلك الملعب بسبب الإصلاحات.

و دخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 5 أهداف

بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه 10 أهداف.

ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بدأ الزمالك المباراة بالضغط محاولا تسجيل هدف أول وكاد فعلًا في الدقيقة 2 تسجيل الهدف الأول بعد أن انفرد الوافد الجديد للزمالك سيف الدين الجزيري قبل أن يسقط ويضيع فرصة مؤكده للزمالك وظل الزمالك مستحوذا ومسيطرا علي أحداث المباراة بأداء مقنع وأستمر الزمالك في إهدار الفرص مع استماتة لاعبي الاتحاد ودفاعهم عن المرمى حتي طرد اللاعب رزاق سيسيه لاعب الاتحاد في الدقيقة 25 بعد التدخل العنيف علي طارق حامد.

ملخص الشوط الثاني لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ظل الزمالك مستحوذاً طوال الشوط الثاني واستغل النقص العددي لنادي الاتحاد السكندري ولكن لم ينجح نادي الزمالك في التسجيل طوال ال 60 دقيقة حتي استطاع اخيراً التسجيل عن طريق احمد السيد زيزو من ركله جزاء من ثم أضاف الهدف الثاني صانع الألعاب الفريق أوباما ليتقدم الزمالك بهدفين مقابل صفر أمام زعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري.

ملخص ترتيب الدوري و المباريات القادمة

ساهم الفوز في هذه المباراة في تعويض الزمالك عن المباراة السابقة له الزمالك وغزل المحلة و يظل نادي الزمالك هو الأول في الدوري المصري بمجموع نِقَاط 26 نقطة و الفوز في 3 مباريات و خسارة مباراة واحدة ضمن الدوري المصري، و يليه في الترتيب علي الدوري المصري النادي الأهلي الذي يستعد للمشاركة في نصف نهائي كأس الأندية ليواجه بايرن ميونخ، ثم يعود إلي الدوري المصري في الأسبوع المقبل.

بينما الاتحاد السكندري في المركز الـ 11 بمجموع 11 نقطة في الدوري المصري.

موعد المباراة القادمة لنادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 12 فبراير ليواجه نادي الزمالك نادي مولوديه الجزائر ضمن دوري أبطال أفريقيا و هو بداية الموسم 2020 – 2021.