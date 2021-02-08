نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الزمالك على أداء الجزيري ومروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مدرب فريق الزمالك على أداء الصفقات الجديدة مع الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري.

أكد مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، أن الفريق يسير بشكل جيد في الدوري.

وقال عبد الهادي خلال حواره ببرنامج الماتش: "نسير بشكل جيد منذ 5 مباريات أهدرنا العديد من الفرص لكن عامل التوفيق شيئا أساسيا في كرة القدم".

وأكمل: "قدمنا أداءا ايجابيا أمام الاتحاد السكندري، كما أن محمد صبحي حارس كبير وكان مميز جدا اليوم".

وتابع: " الجزيري ومروان حمدي قدما اداءا ايجابيا ونفذا تعليمات المدير الفني".

وأشار: "سعيد بعودة جنش اليوم على دكة البدلاء، كان مصاب بالعضلة الضامة لكن لديه طموح عالي واللاعيبه كلها تعلم أنهم اساسيين والكل لديه دور بالفريق".

وواصل: "سنلعب يوم 12 بالجزائر ثم 17 بالدوري و20 الكأس ثم 23 مباراة أخرى، الجدول صعب جدا على اللاعبين".

وأتم: "اتمنى أن يعيد اتحاد الكرة النظر في هذا الجدول، خاصة اننا سنسافر لمهمة وطنية في الجزائر".