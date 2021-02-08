نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني | القناة الناقلة والتشكيل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني بكأس العالم للأندية، حيث يقابل الأهلي فريق بايرن ميونيخ في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، فقد قابل فريق الأهلي في مباراته الأولي فريق الدُحيل القطري بطل الدوري القطري، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شي، وكان فريق البايرن قد واجه الأهلي من قبل في مواجهة ودية قد جمعت الفريقين منذ ما يقرب من ٩ أعوام، وفاز بها فريق بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد، وتأتي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري من أقوي المواجهات التي ينتظر رؤيتها الكثير من محبي النادي الأهلي بداخل مصر والوطن العربي، وقد أكد هانسي فليك مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه يحترم النادي الأهلي كثيراً وخاصة بع فوزه ببطولة أفريقيا والمستوي الفني الرائع الذي ظهر به في آخر مباراة له، وسوف نوضح لكم تشكيل النادي الأهلي ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني بكأس العالم للأندية.

تصريحات هانسي مدرب بايرن حول مباراته ضد الأهلي

أكد هانسي فليك بأن فريقه يرغب في الفوز في المباراة وتحقيق البطولة السادسة له هذا الموسم، فقد حقق الفريق الألماني ثلاثية كبيرة وهي بطولة الدوري الألماني وبطولة الكأس وبطولة دوري أبطال أوروبا، كما حقق بايرن بطولتي كأس السوبر الألماني والكأس الأوروبي، ويمتلك الفريق رغبة كبيرة في تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة حصد البطولات وتحقيق إنجاز استثنائي يختتم بطولاته هذا الموسم.

تصريحات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لمباراته ضد البايرن بكأس العالم للأندية

صرح مدرب الأهلي استعداد لاعبيه للمباراة المرتقبة ضد الفريق الألماني، وان لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه علي تحقيق الفوز، حيث يعرف لاعبي الأهلي قوة الخصم ومدي المهارات التي يمتلكونها، ولكن رغبة لاعبي الأهلي في الوصول الي المباراة النهائية ستكون هي الحافز الأساسي لتخطي عقبة فريق بايرن ميونيخ.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد بايرن ميونيخ

يلعب في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

يلعب في خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني.

يلعب في خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، ديانج.

يلعب في خط الوسط المهاجم: محمد مجدي، حسين الشحات.

يلعب في خط الهجوم: والتر بواليا.

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونيخ ضد الأهلي المصري

يلعب في حراسة المرمي: مانويل نوير.

يلعب في خط الدفاع: بنجامين ، زوله، بواتينج، ديفيز.

يلعب في خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا، تياجو دانتاس.

يلعب في خط الوسط المهاجم: ليروي ساني، سيرجي جنابري.

يلعب في خط الهجوم: توماس مولر.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد الأهلي

تقام مباراة كاس العالم للأندية بين بايرن ميونيخ والأهلي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مواجهة الأهلي والبايرن علي ملعب استاد احمد بن على الريان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد بايرن ميونيخ الألماني

يتم نقل مباراة بايرن ميونيخ الألماني والأهلي علي قناة بي إن سبورت المفتوحة BeIN sports علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كما سيتم نقل مباراة الأهلي اليوم علي قناة الكأس الرياضية.