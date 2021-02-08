أحيا يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك الذكرى السادسة لشهداء الزمالك الـ٢٠ المعرفة بشهداء الدفاع الجوي. ونشر أوباما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة لجماهير الزمالك وعلق قائلا " لن ننساكم الي الابد". يشار إلى أن أحداث استاد الدفاع الجوي شهدت تدافعا وقع على بوابات الاستاد وهو ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن ننساكم.. أوباما يحيي ذكرى شهداء الزمالك العشرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.