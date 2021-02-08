نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد السابق يحسم موقفه من العودة إلى الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي حسم موقفه من العودة إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وألمح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن حكيمي كان قد انتقل من الملكي إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل مبلغ يبلغ قدره 40 مليون يورو وذكرت بعض التقارير الصحفية أن النجم المغربي قد يعود إلى ريال مدريد.

وأوضح الموقع الإيطالي أن النجم المغربي ووكيل أعماله لا يساورهما أي قلق بشأن أنباء الرحيل عن إنتر ميلان تحديدا أن حكيمي سعيد مع النيراتزوري.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن حكيمي ليست لديه أية نية للرحيل عن إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان يعتبر حكيمي من أحد اللاعبين الرئيسين في مشروع النادي الإيطالي بالإضافة إلى روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال مدريد في شهر مارس المقبل بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.