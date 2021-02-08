نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وتصريحاته الأخيرة عبر وسائل الأعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال والتصريحات الأخيرة عبر وسائل الأعلام وما جاء منه بتعليقات وقال بأننا تأثرنا فيما يخص الأخطاء التي صدرت من طاقم التحكيم في المباراة وكما قال أنه طلب بأن يتم الاستضافة فيما يخص المجموعة الخاصة بها يتم أستضافتها في المجموعة الأسيوية كما تم التشديد من رئيس نادي الهلال السيد فهد بن نافل علي أن الهلال الفريق الأول لرياضة كرة القدم قد حدث بأنه تأثر بكل ما جاء من أخطاء تحكيمية وصرح سيادته بأنه قدم طلب بشكل رسمي ليتم استضافة كافة المباريات التي تخص النادي الزعيم نادي الهلال السعودي في أطار الدوري السعودي ليتم استضافتها في دوري أبطال آسيا 2021 .

فهد بن نافل والتعليق الخاص منه علي ما تم من تراجع خاص بالنتائج

تم التصريح من رئيس نادي الهلال في وسائل أعلام مختلفة بأنه حزين علي ما تم من نتائج فيما يخص مباراة اليوم والتي كانت في أطار الدوري السعودي وقال أيضاً أن هذه النتيجة لم تصل إلي تلبية ما كان يتمناه جمهور الهلال وكان هناك الحرص منه كرئيس للنادي بأن يتم الرحيل الخاص بإدوارد يكون له شكل لائق وفيما يتعلق بأمر الاختيار قال أن هذا يتم بالتشاور مع كافة أعضاء الجهاز الفني الخاص بنادي الهلال وفيما يخص التراجع الذي حدث في النتائج الخاصة بالنادي قال معلقاً أن هذه النتائج الخاصة بنادي الهلال تأثرت بسبب ما جاء من قرارات تحكيمية كما تمني أن يتم التحسن فيما يخص أمر التحكيم ولكنه أصر علي طلبه بأن مجموعته سوف يتم استضافتها في دوري أبطال آسيا 2021 .

ما تم من تصريحات أخري فيما يتعلق بهذا الشأن من رئيس نادي الهلال

قال فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بأنه ليس مبرراً بأن يتم القول بأن الإصابات التي حدثت فيما يتعلق بتمرين النادي هي ما تسببت في هذه النتائج كما تمن فهد بن نافل الشفاء لللاعب سلمان فرج والفترة التي غابها عن الملاعب بسبب أجراء العملية كما تم التقديم بالطلب بشكل رسمي علي أن يتم أستضافة المباريات فيما يخص المجموعة وسوف تتم في دوري أبطال آسيا 2021 والتي ظهرت نتيجة دوري أبطال آسيا 2021 بأن نادي الهلال يأتي علي قمة المجموعة الأولي والتي تحتوي نادي شباب الأهلي دبي ونادي الاستقلال الطاجيكي والنادي الذي سوف يتأهل من الغرافة القطري ونادي أجمك الأوزبكي .

فهد بن نافل وما تم من تصريحات خاصة به فيما يتعلق بأمر التحكيم الذي كان السبب الرئيسي في النتائج التي قال عنها أنها أصابته بالحزن علي ما تم ونادي الهلال الذي يعاني أيضاً في هذا الموسم والذي يأتي ترتيبه في المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ورصيد نادي الهلال الذي وصل إلي 30 نقطة في رصيد النقاط الخاص به .