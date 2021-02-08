الأهلي فوق الجميع.. وائل رياض يذكر لاعبي الأهلي بمباراة ريال مدريد

وجه الكابتن وائل رياض، لاعب النادي الاهلي السابق الدعم للاعبي الأهلي في مباراة اليوم أمام البايرن ميونخ بتذكريهم بمباراة الأهلي امام فريق ريال مدريد والتي انتهت بفوز الأهلي١-٠.

وكتب وائل رياض عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "محاضرة ريال مدريد : ٤-٨-٢٠٠١ ماتشنا مع ريال مدريد كنت قاعد مع حسام غالي في الأوضة في المعسكر وكنا لسه راجعين من كأس العالم في الأرچنتين ، المهم سألته يا غالي يا تري جوزيه هيقول إيه في المحاضرة ؟؟ هل هيكلمنا عن مميزات كارلوس وفيجو وزيدان وراؤل وميكاللي وغيرهم ؟ ولا هيكون الكلام عبارة عن إيه ؟ أصل الطبيعي إننا حافظينهم وعارفينهم وبنلعب بيهم في (البلاي ستيشن )".

وتابع " المهم نزلنا المحاضرة وكانت كلها عبارة عن التشكيل اللي هيلعب و كلام تحفيزي معنوي بحت ومقالش حاجة عن الريال غير إن لو ريال مدريد كسبت ف ده عادي لكن لو إنتوا كسبتوا ده اللي مش عادي وهتعملوا تاريخ وقد كان ، الشاهد : كل التحليل ونقاط الضعف والقوة والكلام ده مش هينافس الكلام المعنوي والتحفيزي اللي لازم الجهاز الفني للأهلي يعمله وبالتوفيق للأهلي ولاعيبته تسطر تاريخ جديد #الأهلي_فوق_الجميع#

الأهلي_بايرن_ميونخ".



ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.



وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

