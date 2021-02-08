نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ليفربول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي سوانزي سيتي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب سوانزي سيتي الدولي بمدينة سوانزي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.