نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الدحيل يشيد بمستوى حمدي فتحي وطاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد ياسر لاعب الدحيل القطري، إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أحمد ياسر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أعجبني كثيرا مستوى حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر في مباراة الأهلي أمامنا، كانوا الأكثر تأثيرًا في فريقهم".

وتابع، "أي شخص يتمنى اللعب في الدوري المصري، وأتاني بالفعل عروض من أندية كبيرة داخل وخارج مصر، لكن تركيزي في التوقيت الحالي مع الدحيل".

يشار إلى أن النادي الأهلي حقق الفوز أمام الدحيل بهدف دون رد بأقدام حسين الشحات، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.