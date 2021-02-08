نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الرابعة والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وتلعب يوم السبت المقبل 13 فبراير أول أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإنجليزي الممتاز برصيد50 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 50 نقطة

2- مانشستر يونايتد 45 نقطة

3 – ليستر سيتي 43 نقطة

4- ليفربول 40 نقطة

5- تشيلسي 39 نقطة

6- وست هام 39 نقطة

7 – إيفرتون 37 نقطة

8 – توتنهام 36 نقطة

9 – أستون فيلا 35 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- ليدز يونايتد 29 نقطة

12- ساوثهامبتون 29 نقطة

13- كريستال بالاس 29 نقطة

14- وولفرهامبتون 27 نقطة

15 – برايتون أند هوف ألبيون 25 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

17 – بيرنلي 23 نقطة

18 – فولهام 15 نقطة

19 – وست بروميتش 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة