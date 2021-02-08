ميدو يكشف عن مشكلة واحدة ستواجه الأهلي أمام بايرن ميونيخ

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميديو"، عن مشكلة ستواجة النادي الأهلي قبل لقاء بايرن ميونخ الليلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالدوحة.

وقال ميدو خلال تصريحات لقناة النهار عبر برنامج أوضة اللبس: "أصعب شيء سيواجه الأهلي أمام بايرن ميونخ ليس الفوارق الفنية فقط، ولكن المشكلة الحقيقية أن عقلية الألمان لا يعرفون الاستهانة بأحد، الألمان لا يعرفون الهزار ويحترمون الكل، هذا سبب نجاحهم".

وأضاف: "هذا كان واضح من خلال تصريحات المدير الفني لبايرن ميونخ هانز فليك واللاعب كيميش، المطلوب من لاعبي الأهلي ألا يخافون، ويلعبون من أجل الاستمتاع".

وأكمل: "الأهلي لا يوجد شيء يخسره، شريحة كبيرة من جمهوره يتوقعون الخسارة أمام بايرن ميونخ، عدم وجود ضغوطات قد يؤدي إلى النجاح".