ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام مان سيتي برباعية

ليفربول توقف رصيده عند 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة.. في نفس المرحلة من الموسم كان يملك 67 نقطة في رصيده، أي أنه فقد 27 نقطة عن الموسم الماضي وهو السقوط الأكبر لفريق حامل للقب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم التالي
أصبح ليفربول أول فريق حامل للقب الدوري الإنجليزي يخسر 3 مباريات متتالية على أرضه، في الموسم التالي لتتويجه باللقب، منذ تشيلسي الذي تعرض لذلك الأمر عام 1956.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 23
1- مانشستر سيتي 50 نقطة
2- مانشستر يونايتد 45 نقطة
3- ليستر سيتي 43 نقطة
4- ليفربول 40 نقطة
5- تشيلسي 39 نقطة
6- وست هام 39 نقطة
7- إيفرتون 37 نقطة
8- توتنهام 36 نقطة
9- أستون فيلا 35 نقطة
10- أرسنال 31 نقطة
11- ليدز يونايتد 29 نقطة
12- ساوثهامبتون 29 نقطة
13- كريستال بالاس 29 نقطة
14- وولفرهامبتون 27 نقطة
15- برايتون ألبيون 25 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
17- بيرنلي 23 نقط
18- فولهام 15 نقاط
19- وست برومتش ألبيون 12 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة
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