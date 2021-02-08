مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 8 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية. ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة: مواعيد مباريات كأس العالم للأندية الأهلى × بايرن ميونخ – الثامنة مساءً – على قناة beIN Sports HD مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري المصري سيراميكا × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت سموحة × إنبى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

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