3 غيابات عن بايرن ميونخ قبل لقاء الأهلي في مونديال الأندية

يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وسيفتقد بايرن ميونيخ لخدمات الثنائي ليون جوريتسكا، خافي مارتينيز بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحارس البديل ألكسندر نوبل عقب تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل.

النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجهه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.

كما واجه النادي الأهلي بايرن ميونخ في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.