أمير عبدالحميد: الأهلي إسم كبير ويستطيع الفوز على بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أن الأحمر إسم كبير، ويمكنه التغلب على بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أمير عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مباراة الأهلي وبايرن ميونخ للتاريخ، لكن يجب أن يلعب لاعبو الأهلي المباراة للمتعة بدون أي ضغوط، الأهلي إسم كبير وواجه أندية أوروبية كبيرة في السابق، واستطاع أن يحقق الفوز عليهم، أمثال ريال مدريد".

واستكمل، " بكل تأكيد مواجهة البايرن صعبة، لكن يجب أن يكون للاعبين أهدافها الخاصة دون أي ضغوطات، الكرة لا تعرف المستحيل".

واسترسل، "دور محمود الخطيب رئيس النادي والجهاز الفني للأهلي كبير في إزالة الضغوطات عن اللاعبين قبل لقاء البايرن".

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الإثنين، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.