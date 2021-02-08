نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهة فريق أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو المقبلة في المسابقة.

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو اليوم الإثنين 8 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل لويس سواريز نجم هجوم فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1 – لويس سواريز – 14 هدفًا.

2 – يوسف النصيري – 13 هدفًا.

3 – ليونيل ميسي – 13 هدفًا.

4 – جيرارد مورينو – 12 هدفًا.

5 – كريم بنزيما – 10 أهداف.

6 – خوسيه موراليس – 10 أهداف

7 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.

8- ياجو أسباس – 9 أهداف.

9 – روجر مارتي – 9 أهداف.

10 – ألكسندر إسحاق – 8 أهداف.