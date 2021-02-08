نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ميلان، مع نظيره سبيزيا، يوم السبت 13 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين ميلان وسبيزيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق فريق ميلان الفوز بالأمس على حساب كروتوني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو.

ويحتل ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلانو صاحب المركز الثاني.