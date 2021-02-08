أمير عبدالحميد: أحمد الشناوي حارس يمتلك موهبة غير طبيعية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أن أحمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حارس كبير ويمتلك موهبة كبيرة، وهو ما لمسه منذ اليوم الأول الذي رآه فيه.

وقال أمير عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " عندما انتقلت إلى المصري من الأهلي سمعت أن هناك حارس صغير هناك اسمه أحمد الشناوي، قلت تمام لسه حارس صغير هيأدي ويتطور معايا، ولكن صُدمت مما رأيته، وجدت حارس كبير يمتلك موهبة غير طبيعية".

فيما أشار إلى أن الزمالك فاوضه بعد رحيله عن الأهلي، موضحا أنه عقد جلسة مع عبد الله جورج، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب تعاقد الزمالك مع حارس آخر وقتها، بالإضافة لصعوبة الأمر عليه لارتباطه بالأهلي.

وأوضح أن أفضل حارس مصري لعب ضده بخلاف المخضرم عصام الحضري، هو محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجله الحالي.

واختتم، "أحترم قرار شريف إكرامي بالانتقال إلى بيراميدز، لكن لو أنا مكانه كنت هكمل في الأهلي".