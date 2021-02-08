نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية والمقامة حاليا بقطر.

وأكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق للمباراة، بعد أن تعرض لبعض الكدمات في مباراة الدحيل الماضية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في ربع نهائي البطولة.

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني اليوم الاثنين في الثامنة مساء على استاد الريان في نصف نهائي المونديال.