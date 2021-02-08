4 صفقات حصيلة الانتقالات الشتوية بنادي المنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر،عن التعاقد مع 4 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح الفريق بقيادة المدير الفني شديد قناوي وإشراف المستشار أحمد عمر المشرف على فريق كرة القدم، في التعاقد مع اللاعب محمد كارم "مهاجم" قادمًا من سمسطا ، واللاعب "هشام عبدالشافي" لاعب خط الوسط قادما من فريق ببا ، وكذلك اللاعب " عمرو ابو الحسن" الظهير الأيمن لفريق كيما أسوان ، و أخيرًا اللاعب "حسن هاشم"مهاجم فريق ابو تيج.

وأكد المدير الفني للمنيا أن تدعيم الفريق بتلك العناصر يعد خطوة جيدة، خاصة أن الموسم لازال طويلًا، والفريق ينافس على صدارة المجموعة، ومن المهم أن يكون لدينا أكثر من بديل قوي في كل مركز من مراكز الفريق، متمنيًا لهم التوفيق.

ويستعد فريق المنيا لمواجهه هامة ومرتقبة أمام فريق الألومنيوم بالجولة الثانية عشر ،المباراة التى ستقام بإستاد الألومنيوم الرياضي .

يدخل فريق المنيا اللقاء محتلا المركز الثانى برصيد 23 نقطة ،بينما يحتل فريق الألومنيوم المركز الخامس برصيد 18 نقطة .