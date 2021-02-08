يا رب كلامي يتفهم صح.. مهدي سليمان يغازل الأهلي

حرص مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، على دعم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، الاثنين، ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.
وكتب مهدي سليمان عبر "تويتر": "الأهلي يمثل مصر وقارة أفريقيا في مونديال الأندية.. أتمنى لهم التوفيق ضد بطل أوروبا، وأن يقدم الفريق مباراة كبيرة تليق بمصر وتليق ببطل أفريقيا.. يارب كلامي يتفهم صح".
ويغازل مهدي سليمان الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة بيراميدز وقرار تجميده وإبعاده عن تدريبات الفريق، بسبب تلميحات مسيئة عبر السوشيال ميديا، لتفضيل شريف إكرامي عليه.
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