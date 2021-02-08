5 معلومات عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

يستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها قطر، مساء اليوم الإثنين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي. ويرصد موقع "دوت الخليج" الإخباري كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية بالسطور التالية:

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية تقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية اليوم الإثنين، الموافق 8 فبراير 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية وفقًا لجدول بث مباريات شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن مباراة الأهلي والفريق البافاري سيتم بثها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وبي إن سبورتس 1، بتعليق علي محمد علي. كما ستُنقل المباراة عبر قناتي الكأس القطرية 3، والكأس القطرية 6، بتعليق أحمد الطيب. ملعب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية يحتضن استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان قمة المارد الأحمر والبافاري. حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية اختير الإماراتي محمد عبد الله لإدارة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال للأندية. ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان المباراة بالتشكيل التالي: الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ووالتر بواليا. بايرن ميونخ: مانويل نوير، بنجامين بافار، جيروم بواتينج، دافيد ألابا، لوكاس هرنانديز، جوشوا كيميتش، مارك روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان، وروبرت ليفاندوفسكي.

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