مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الاثنين، ضمت منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الدحيل القطري، بهدف نظيف، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في مونديال الأندية.

ويشارك بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما يشارك الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، على قناة bein sports المفتوحة والمشفرة.

ويقوم المصري على محمد على بالتعليق على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي تقام في قطر خلال الفترة الحالية.