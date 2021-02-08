نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براجانتينو يفرض التعادل على فلامينجو في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل براجانتينو مع فريق فلامينجو بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري البرازيلي.

ورفع فلامينغو رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف إنترناسيونال الذي يمكنه تعزيز موقعه في الصدارة عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام سبورت ريسيفه الأربعاء، كما رفع براغانتينو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فلامينجو بهدف سجله جابرييل باربوسا في الدقيقة 35 من ضربة جزاء ثم أدرك براغانتينو التعادل عن طريق يتالو جوزيه في الدقيقة 63.