الصحة العالمية تهنئ وزير الرياضة بنجاح مونديال اليد: أظهر قدرة مصر في التغلب على التحديات

ممثل الصحة العالمية: نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لليد في ظل جائحة كورونا فتح الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال الاقتداء بالتجربة المصرية

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطابًا من الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر،تهنئه فيه على نجاح استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة 13-31 يناير الماضى، وإنجاز إقامة البطولة في الوقت الذي يشهد فيه العالم أجمع تحديًا كبيرًا وهو مواجهة جائحة كورونا.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في خطابها إنها على يقين أن هذا الإنجاز يأتى في مقدمة سجل إنجازات الدولة المصرية، حيث أظهر مدى قوة مصر ومؤسساتها في التغلب على أية تحديات، معربةً عن خالص تمنياتها بتحقيق مزيد من الانجازات، والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وكافة الشركاء، لما فيه تعزيز صحة الرياضيين.

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية أن بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، ستسجل بكل فخر بأحرف من نور في سجل الرياضة على المستوي الدولي حيث فتحت الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال الاقتداء بالتجربة المصرية الناجحة التي قامت علي تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية التي أقرتها وأوصت بها منظمة الصحة العالمية بما يحقق سلامة الجميع.

من جانبه، ثمن وزير الشباب والرياضة الإشادات التي تتلقاها الدولة المصرية لتفوقها ونجاحها اللافت في تنظيم أكبر بطولة رياضية عالمية في كرة اليد، مشيرًا إلى أن دول العالم المختلفة كانت تنتظر ماذا ستفعل مصر في تلك البطولة التي يأتى تنظيمها في ظروف خاصة وتداعيات كورونا التي تثير المخاوف من إقامة التجمعات والبطولات الدولية الكبرى.

وفى هذا السياق، أوضح أن مصر نجحت في التنظيم على كافة الأصعدة ، ووضعت سلامة وصحة المشاركين في مقدمة الأولويات، من خلال تضافر جهود الدولة، وتطبيق نظام الفقاعة الطبية على المنتخبات وجميع المشاركين؛ لمجابهة فيروس كورونا، مبينًا أن مصر باتت قدوةً وتجربةً رائدة لمختلف الدول في تنظيم البطولات في ظل جائحة كورونا.

وجدد الوزير تأكيده على مواصلة الدولة المصرية لتطبيق تلك الإجراءات الاحترازية في البطولات الدولية المقبلة المقرر إقامتها في مصر ومنها بطولتي العالم للرماية والجمباز، مع متابعة كافة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية والإدارية مع الاتحادات المعنية واللجان المنظمة في إطار الحفاظ على استدامة النجاح التنظيمي الذي تحققه مصر في الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.