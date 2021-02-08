لازالت أرواحهم وهتافاتهم حاضرة معنا.. مصطفى محمد يحيي ذكرى شهداء الزمالك الـ 20

أحيأ مصطفى محمد نجم الزمالك المعار حديثا لفريق جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية،الذكرى السادسة لشهداء الزمالك الـ 20 المعروفة بشهداء الدفاع الجوي. وكتب مصطفي محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" إن غابوا عن الحياة.. فلازالت اروحهم وهتافاتهم حاضرة معانا مهما طال الزمن او قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي "

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