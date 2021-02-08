صحيفة ألمانية تعلن تشكيل البايرن أمام الأهلي وتحسم جدل مشاركة البدلاء

كشف صحفية بيلد الألمانية عن تشكيل بايرن ميونيخ فى مباراته المرتقبة أمام الأهلى والمقرر إقامتها اليوم بملعب الريان فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية . وقال الصحيفة الألمانية أن فليك المدير الفنى استقر على تشكيل قوى لخوض مباراة اليوم رافضا فكرة الاستعانة بأى لاعب بديل بها فى ظل الأهمية الكبيرة لها . وقالت الصحيفة إن البايرن سيدخل مباراة الأهلى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد وبواتينج وألبا وديفيد .

خط الوسط : ماسولا وكوميتكش وكومان .

خط الهجوم : جانبري و مولر وليفاندوفسكى . وفى المقابل ، ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية مشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى كأس العالم للأندية . وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إنه يتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام " محمد هانى " وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول . خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية . خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

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