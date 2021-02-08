بعد تعافيه من كورونا..العامري فاروق يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة شكر لكل من سانده أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد وكتب العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ":" ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ اهل بيتكم ،بكل معانى المحبه والرضى والحمد اشكر ربنا وأحمد فضله على وعلى اسرتى وعائلتى وبصدق نية طيبة أشكركم جميعا أعضاء النادى الأهلى وجماهير النادى الأهلى فى كل أنحاء الدنيا وجميع العاملين بالنادى الأهلى والنشاط الرياضى والأجهزة الفنية واللاعبين ومجلس ادارة النادى الأهلى وجميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة والوزير أشرف صبحى وجميع الوزراء السابقين وقيادات الدولة والإعلاميين وجميع الأصدقاء الغاليين على قلبى والأقارب على مشاعركم الطيبة تجاهى وتجاه أسرتى وعلى الدعوات والمراسلات الدائمة للإطمئنان حقيقى اذا فى نعمة من نعم ربنا فى هذا المرض اللعين فهى احترام وتقدير وحب الناس ودعواتكم بالخير والذى احمد الله عليها . أحمد الله على نعمه وفضله ولكم منى كل المحبه والاحترام والتقدير جميعكم فوق الرأس دائم" ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة تاريخية اليوم عندما يلعب أمام بايرن ميونخ بملعب الريان فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري . ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا . وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .

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